Zeytin Dalı Harekatı | Çavuşoğlu: Neden benim verdiğim bilgilere inanmıyorsunuz?

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ beşinci gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

22.00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te France 24’e konuştu: “Afrin’de siviller öldürülmüyor. YPG, öldürülen teröristleri sivil gibi göstermeye çalışıyor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiğim bilgilere inanmıyorsunuz? Ben herkesten çok sivillerin durumunu ve insan haklarını önemsiyorum. Ben ülkemde 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyorum. Bu benim omzumda büyük bir yük oldu ve kimse bu yükü paylaşmıyor.”

20.30 Kilis’te hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. 11 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

19.20 Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan: “Bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralı.”

19.15 TSK: “47 hedef 27 uçakla vuruldu. Şu ana kadar harekatta 287 terörist etkisiz hale getirildi.”

19.10 TSK, dünkü çatışmalarda hayatını kaybeden iki askerin cenazelerine hava şartları nedeniyle henüz ulaşılamadığını duyurdu.

18.50 Kilis merkeze birbirlerine yaklaşık 100 metre mesafeyle iki roket düştüğünü söyleyen vali, camideki sekiz yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Diğer roketin bir eve isabet ettiğini aktaran vali, dördü çocuk beş kişinin hafif yaralandığını söyledi.

18.45 Kilis valisi: “Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanlar var.”

18.40 Afrin bölgesinden Kilis’e roket atıldı. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Çamlık Camisi’ne isabet etti. Meydana gelen patlamada caddede ve camide bulunan en az 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

13.30 Başbakan Binali Yıldırım, ‘Zeytin Dalı’ operasyonunun beşinci gününde de planlandığı şekilde gittiğini, TSK unsurlarının şimdiye kadar 214 hedefi vurduğunu açıkladı.

Yıldırım, Nijer Başkanı Brigi Rafini ile Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine, “Afrin operasyonu beşinci gününde de planlandığı şekilde gidiyor. (Şimdiye kadar) 214 hedef vurulmuştur. Operasyon bölgede terör örgütleri temizleninceye kadar sürecek. Şu anda alanda temizlik çalışmaları devam ediyor” dedi.

12.42 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber yedi-sekiz şehidimiz varsa karşı taraftanda da 268 kişi etkisiz hale getirildi.”

Erdoğan’dan Menbiç vurgusu

* “Biz Zeytin Dalı operasyonuyla bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin derenin taşıyla kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. Münbiç’ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi tamamen temizleyeceğiz.”

12:30 Onlarca Batılı gönüllünün YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DGS) saflarında TSK ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaştığı bildirildi.

DSG Sözcüsü Redur Halil, Reuters’e, zamanında IŞİD’e karşı savaşmış ABD’li, Britanyalı ve Alman savaşçıların Rakka’dan Afrin’e geçtiğini söyledi. Halil’e göre yabancı gönüllü savaşçılar arasında Avrupa, Asya ve Amerika’nın çeşitli ülkelerinden gelenler de var.

Gazetecilere yasak geldi

12.25 Suriye’de Besenli bölgesindeki YPG hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

09.05 Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki bazı bölgeler 15 günlük ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre Zafer Toka, Bayraktar, Halepli ve Sucu bölgelerindeki yasak 7 Şubat saat 08.00’e kadar sürecek.

Açıklamada “Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarıyla her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır” dendi.

09.00 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda Suriye’deki gelişmeleri görüştü.