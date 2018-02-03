Zeytin Dalı Harekatı | Bir günde yedi asker hayatını kaybetti

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 15’inci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

23.59 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İHA’ların kontrol merkezinde.

Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız İHA üssünde, vatanımız için mücadele eden askeri ve teknik ekiplere motivasyon aşılayan bir ziyarette bulundular.

Türkiye'mizi inşallah bu teknolojilerde dünyada bir numara yapma hedefiyle çalışmaya, ter dökmeye devam edeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/2gZTeHteaH — Selçuk Bayraktar (@Slck_byrktr) February 3, 2018

20.39 TSK: “Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.”

TSK, harekatından başlangıcından bu yana 13 askerin hayatını kaybettiğini, 57 askerin de yaralandığını duyurdu. Yaralıların hayati tehlikesi yok.

20.07 TSK, tanka yapılan saldırıda toplamda beş askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Afrin’deki çatışma ve Kilis’e saldırı dahil bugün toplamda yedi asker hayatını kaybetmiş oldu.

18.08 TSK: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır.”

Saldırıda bir asker hayatını kaybetti. Böylece gün içince ikisi Afrin biri de Kilis’te olmak üzere üç asker hayatını kaybetmiş oldu.

16.25 TSK, bugün bir askerin Suriye’deki çatışmada, bir askerin de Kilis’teki saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece harekat başladığından beri yedisi sivil olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a yükselmiş oldu.

Afrin’de hayatını kaybeden askerin adının Ali Yılmaz olduğu öğrenildi. Ispartalı uzman çavuş 25 yaşında ve bekardı.

16.14 DHA: Suriye’den atılan bir roket Kilis’te sınır hattındaki nöbet kulesine isabet etti. Yaralı askerler olduğu bildirildi.

14:00 TSK, bugüne kadar ‘etkisiz hale getirilen terörist sayısı’nı 897 olarak açıkladı.

Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada şöyle dendi: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur.”