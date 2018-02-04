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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | Başbakan: İlk günden bu yana 94 roket ve füze saldırısı yapıldı

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TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 16’ncı gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

22.59 Başbakan Binali Yıldırım, Suriye’nin Afrin kentindeki YPG hedeflerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk gününden bu yana Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere 94 roket ve füze saldırısı yapıldığını ve yedi sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 113 kişinin de yaralandığını söyledi.

21.03 Genelkurmay Başkanlığı, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda iki askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

Fotoğraf: Reuters

19.31 Genelkurmay Başkanlığı, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında üç YPG mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 04 Şubat 2018 tarihinde 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

17.22 Kilis’in ardından Hatay’ın sınır ilçeleri olan Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu’da da sömestir tatilinin bir hafta uzatıldığı belirtildi. Söz konusu ilçelerde ikinci yarıyıl eğitimi 12 Şubat’ta başlayacak.

15.47 Kilis’teki okullar güvenlik gerekçesiyle 12 Şubat’ta açılacak.

14.10 Anadolu Ajansı (AA), bugün Huruz Dağı’nın ve Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünün alındığını duyurdu.

11.00 Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: “932 terörist etkisiz hale getirildi. YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir. Eğer Münbiç’ten bunlar çıkmazsa Münbiç’e gireriz, Fırat’ın doğusuna gireriz.”

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