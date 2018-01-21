Zeytin Dalı Harekatı | Akar sınırda: Sadece terörist hedefleri vuruluyor

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ikinci gününde.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girdi.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

21.35 Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: “Zeytin Dalı Harekatı’nın hedefi siviller kesinlikle değildir. Bu harekat, terör örgütlerine karşı bir harekattır, Kürt kardeşlerimize veya Arap kardeşlerimize veya Türkmen kardeşlerimize dönük bir harekat kesinlikle değildir.”

21.00 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay bölgesinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay’ın internet sitesinde yapılan açıklamada, Akar’ın denetlemeler sırasında, harekatın, ‘PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla’ gerçekleştirildiğini, TSK’nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan ‘Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları’ kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, ‘sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu’, ‘sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini’, ‘faaliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini’, ve ‘harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu’ ifade ettiği bildirildi.

20.45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Bu operasyon demokrasi için yapılmaktadır. Maalesef küresel güçler maalesef yine bugüne kadar olduğu gibi birilerini kullanarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışan bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.”

20.30 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki durumdan, ‘özellikle de masum sivillerin durumundan’ çok endişeli olduğu kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti: “IŞİD’le mücadelede kritik ortak ve NATO müttefiki Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini çözmesini desteklemeye devam ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye’ye itidalli olmasını, askeri operasyonlarının sınırlı bir kapsam alanında ve sürede yapmasını, sivil kayıpların önlenmesi için dikkatli olması çağrısı yapıyoruz.”

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Afrin’in ABD için bir operasyon alanı olmadığını söylerken, Rusya ABD askerlerinin ülkede kalmaması gerektiğini bildirmişti.

20.00 Hürriyet’in edindiği bilgiye göre askeri kaynaklar, TSK destekli ÖSO milislerininin Afrin topraklarında ilerledikleri mesafenin beş kilometreyi geçtiğini ve ele geçirdikleri köy sayısının dokuz olduğunu açıkladı.

19.30 Reyhanlı’ya bir roket daha atıldı. Hatay valisi, gün içindeki saldırılarda dördü ağır 37 kişinin yaralandığını söyledi.

17.45 Başbakan Binali Yıldırım: “Türkiye ekonomisi bu operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değil.”

16.49 DHA, Afrin’den Reyhanlı’nın üç farklı noktasında saat 16.00 sıralarında roket atıldığını yazdı.

NTV yayınına katılan Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, saldırıda bir Suriyelinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır 32 kişinin de yaralandığını söyledi.

Roketin düştüğü mahallede park halindeki araçlarla evler de zarar gördü.

16.44 Hatay valiliği, harekata desteği bildirmek için resmi kurumlar haricinde tüm ev ve işyerlerine Türk bayrağı asılmasını istedi.

16.39 TSK: “Zeytin Dalı Harekâtı esnasında tespit edilen terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 45 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekâta katılan 32 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât planlandığı şekilde devam etmektedir.”

Buna göre TSK’nın Afrin’de iki günde vurduğu toplam hedef sayısı 153’e yükseldi.

15.52 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay’da Zeytin Dalı Harekatı’na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

15.09 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.”

14.24 Başbakan Binali Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre Afrin’de yaklaşık 8-10 bin silahlı militan bulunuyor.

14.03 Reuters’ın haberine göre bir Türk yetkili, ÖSO’nun bir Kürt köyünü direnişle karşılaşmadan ele geçirdiğini, burada mayın temizlemesi yapıldığını söyledi. YPG ise sabahtan bu yana Afrin’in çevresindeki farklı cephelerde çatışmaları sürdüğünü ifade etti.

14.00 Adıyaman’daki Şehit Er Özgür Güven Kışlası’ndan 90 jandarma özel harekat, otobüslerle sınır kentlerine gönderildi.

13.06 DHA: Son 20 dakikada Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nde sekiz savaş uçağı kalktı.

12.58 AA, TSK’ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurların Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat ettiğini, ilerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadığını yazdı.

12.33 Reuters’a konuşan YPG sözcüsü, Türkiye kuvvetlerinin Afrin’e girmeye çalıştığını ancak şiddetli çatışmalar sonucunda geri çekilmek zorunda kaldığını öne sürdü.

12.07 Diyanet İşleri Başkanlığı, harekat sona erene kadar 90 bin camide yatsı ile sabah namazı öncesi ve sonrası Fetih suresi okunmasına karar verdi.

12.02 İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerinin saat 11.05’te Kilis’in Gülbaba mevkiinden Suriye’ye geçerek kara harekatını başlattığını söyledi.

11.25 TSK, devam eden harekatta hedeflerin ‘kara ateş destek vasıtalarıyla ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirmeye devam ettiğini’ belirterek “Şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alındı” bilgisini verdi.

İnternet sitesinden yayınlanan açıklamda harekatın planlandığı şekilde devam ettiği ifade edildi.

11.18 Reuters, sabah saatlerinde servis ettiği haberinde, her üç dakikada bir topçu ateşinin duyulduğunu bildirdi.

10.51 Sahada bulunan ÖSO milislerine tankların destek verdikleri belirtildi.

09.50 AA, TSK destekli ÖSO milislerininin Afrin topraklarında ilerlemeye başladıklarını bildirdi. İlerleme başlarken Kilis’ten top atışları yapıldı.

09.45 TSK topçuları gece saatlerinde Afrin’deki PYD mevzileri bombaladı.

09.37 Yurt çapında camilerde yatsı ve sabah vakitlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çağrısıyla Fetih suresi okundu.

09.15 DHA, Afrin’den ateşlendiğini söylediği dört roketin Kilis’te yerleşim birimlerine düştüğünü yazdı. İki ev ve iki işyerine isabet eden roketler bir kişiyi yaraladı.

09.05 Kilis’te sınıra yakın bazı köyler, 3 Şubat saat 17.00’ye kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bölgeye yerleşik halk haricinde girişler izne tabi olacak.

09.00 Reuters’a konuşan bir YPG sözcüsü, bombardıman sonucunda üç militanlarının ve altı sivilin hayatını kaybettiğini, 13 sivilin de yaralandığını söyledi.

08.50 Gece saatlerinde sınır hattına askeri araçlar sevk edildi.

00.10 Harekatı Ankara’daki karargahta takip eden Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, yalnızca ‘teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gerecin’ hedef alınacağını söyledi.

Akar, şu bilgileri verdi: “Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var.”