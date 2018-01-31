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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | Afrin’den Reyhanlı’ya atılan roket bir eve isabet etti, iki yaralı

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TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 12’nci gününe girdi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

11.10: Sabah erken saatlerde harekata destek için gönderilen askeri konvoyda bulunan zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe araçları (ZMA) sınıra konuşlandı.

10.30: Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, sınırın Suriye tarafından iki roket atıldı. Roketlerden biri Gülltepe mahallesindeki bir eve isabet etti. Maddi hasara neden olan saldırıda iki kişi yaralandı.

10.10: TSK’dan yapılan açıklamada “Dün gece savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütlerinin 22 hedefi imha edildi. Harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712’ye yükseldi” dendi.

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TSK: Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatıldı

 

 

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