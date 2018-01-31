Zeytin Dalı Harekatı | Afrin’den Reyhanlı’ya atılan roket bir eve isabet etti, iki yaralı

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 12’nci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

11.10: Sabah erken saatlerde harekata destek için gönderilen askeri konvoyda bulunan zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe araçları (ZMA) sınıra konuşlandı.

10.30: Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, sınırın Suriye tarafından iki roket atıldı. Roketlerden biri Gülltepe mahallesindeki bir eve isabet etti. Maddi hasara neden olan saldırıda iki kişi yaralandı.

10.10: TSK’dan yapılan açıklamada “Dün gece savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatında terör örgütlerinin 22 hedefi imha edildi. Harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712’ye yükseldi” dendi.