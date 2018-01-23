Zeytin Dalı Harekatı | AA: PYD’liler Mardin’deki sınır karakoluna ateş açtı

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ dördüncü gününde.
ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
11.46 AA, PYD’lilerin Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sınır karakoluna ateş açtığını, ateşe karşılık verildiğini bildirdi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
09.00 Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan, dün akşam video konferans aracılığıyla bölgedeki, Genelkurmay’daki ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki komutanlardan bilgi aldı.