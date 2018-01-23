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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | AA: PYD’liler Mardin’deki sınır karakoluna ateş açtı

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TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ dördüncü gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

11.46 AA, PYD’lilerin Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sınır karakoluna ateş açtığını, ateşe karşılık verildiğini bildirdi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Fotoğraf: Reuters

09.00 Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan, dün akşam video konferans aracılığıyla bölgedeki, Genelkurmay’daki ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki komutanlardan bilgi aldı.

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