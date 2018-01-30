Zeytin Dalı Harekatı | AA: PYD’den bir köy daha alındı

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 11’nci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Reklam

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

21.18 AA: Afrin’in batısındaki Alkana köyü PYD’den alındı. Böylece ilk günden beri 24 nokta alınmış oldu.

17.04 TSK, Afrin’deki halka yönelik uçaklardan Kürtçe, Arapça ve Türkçe bildiriler attı.

Besmeleyle başlayan bildiride şunlar yazılı: “Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere ‘dur’ demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah’ın izniyle, Afrin’de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere.”

12.30 Anadolu Ajansı, Afrin’in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köylerinin alındığını duyurdu.

10.38 TSK’dan yapılan açıklamaya göre, hakimiyetin tamamen sağlandığı stratejik Burseya Dağı’nda tuzaklanan patlayıcıların imhası sürerken, çatışmalar Bafelyun Tepesi yönüne kaydı. Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin’in batısındaki Bafelyun Tepesi obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

10.25 Suriye’nin Afrin kenti bölgesindeki YPG mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis’in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesindeki zeytinliğe düştü. Şıhmehmet Türbesi yakınına isabet eden roketin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

8.51 TSK’nın açıklamasına göre harekatta ‘etkisiz hale getirilen terörist’ sayısı 649’a yükseldi. Açıklamaya göre dün gece YPG’nin üç hedefi, Türk savaş uçaklarınca imha edildi.