Zeytin Dalı Harekatı | AA: PYD saldırıyı sivillerin arasına gizlenip gerçekleştirdi

TSK’nın Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 23’üncü gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Reklam

19.30 AA, dün hayatını kaybeden 11 askerle ilgili güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bir haber geçti.

Haberde şu ifadeler yer aldı: “Güvenlik kaynakları, dün 2’si helikopter pilotu olmak üzere toplam 11 askerin şehit düştüğü harekat bölgesinde PYD/PKK’lı teröristlerin içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Saldırı anıyla ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerlerin havaya uyarı atışı yaptığını, uyarı atışını dikkate almayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timinin grubu durdurmak amacıyla hareket ettiğini, kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldığını, bu sırada köy içinde gizlenen PYD/PKK’lıların silah ve roketlerle saldırıya geçtiğini, ilk temasta 16 kişilik timden 9 askerin şehit düştüğünü, saldırıya müdahaleye giden helikopterin bu sırada kırıma uğradığını ve 2 pilotun şehit olduğunu aktardı. Çatışmanın başlamasının ardından sivillerin kaçarak yeniden köye döndüğü, 40 civarında PYD/PKK’lı teröristin yardıma giden komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları öğrenildi.”

16.20 Ülkenin doğu bölgesinden çıkan, aralarında tank ve obüslerin bulunduğu konvoy sınır hattına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında bölgeye sevk edilen obüs, tank ve zırhlı araçların Kilis ve Hatay sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

13.36 AA: “TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK’dan temizledi.”

11.11 TSK: “Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.”

10.15 TSK: “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu.”