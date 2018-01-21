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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | ÖSO milislerine tanklar destek veriyor

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TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ikinci gününde.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya, ÖSO milisleri ise karadan ilerlemeye başlamıştı.

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Diken harekettan notları dakika dakika aktarıyor…

11.18 Reuters, sabah saatlerinde servis ettiği haberinde, her üç dakikada bir topçu ateşinin duyulduğunu bildirdi.

10.51 Sahada bulunan ÖSO milislerine tankların destek verdikleri belirtildi.

09.50 AA, TSK destekli ÖSO milislerininin Afrin topraklarında ilerlemeye başladıklarını bildirdi. İlerleme başlarken Kilis’ten top atışları yapıldı.

09.45 TSK topçuları gece saatlerinde Afrin’deki PYD mevzileri bombaladı.

Eyüp Sultan Camii

09.37 Yurt çapında camilerde yatsı ve sabah vakitlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çağrısıyla Fetih suresi okundu.

Fotoğraf: DHA

09.15 DHA, Afrin’den ateşlendiğini söylediği dört roketin Kilis’te yerleşim birimlerine düştüğünü yazdı. İki ev ve iki işyerine isabet eden roketler bir kişiyi yaraladı.

09.05 Kilis’te sınıra yakın bazı köyler, 3 Şubat saat 17.00’ye kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bölgeye yerleşik halk haricinde girişler izne tabi olacak.

09.00 Reuters’a konuşan bir YPG sözcüsü, bombardıman sonucunda üç militanlarının ve altı sivilin hayatını kaybettiğini, 13 sivilin de yaralandığını söyledi.

Akar ve kuvvet komutanları harekatı yönetiyor. (Fotoğraf: TSK)

00.10 Harekatı Ankara’daki karargahta takip eden Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, yalnızca ‘teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gerecin’ hedef alınacağını söyledi.

Akar, şu bilgileri verdi: “Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var.” 

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