Zeytin Dalı Harekatı | AA: Afrin’in kuzeyindeki Ali Kar köyü alındı

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 13’üncü gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Reklam

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

12.20 AA: “Afrin’in kuzeyindeki Ali Kar köyü alındı.”

11.00 TSK açıklaması: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

10.00 Kilis’e roketli saldırı: Can ve mal kaybı yaşanmadı