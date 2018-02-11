Zeytin Dalı Harekatı | AA: Afrin’in batısındaki Hacı İskender köyü alındı

TSK’nın Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 23’üncü gününde.
ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
13.36 AA: “TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısındaki Hacı İskender köyünü PYD/PKK’dan temizledi.”
11.11 TSK: “Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.”
10.15 TSK: “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 oldu.”