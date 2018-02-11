Zeytin Dalı Harekatı | AA: Afrin’in batısındaki Hacı İskender köyü alındı

Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğu, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili, “Türkiye’nin sınır güvenliği konusunda bütün siyasi partilerin, grupların ve kişilerin tek bir noktada birleşmesi lazım; o da Türkiye’nin haklı kaygıları ve bu kaygılar neticesinde attığı adımlardır” diye konuştu.