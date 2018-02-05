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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı | AA: Afrin’in batısında bir köy daha alındı

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TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 17’nci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

12.14 AA: “TSK ve ÖSO, Afrin’in batısında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Surki köyünü ele geçirdi.”

10.38 İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar sosyal medya terör propagandasıyla suçlanan 449, sokakta eylem yapan 124 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

09.11 TSK: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu.” 

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