Zeytin Dalı Harekatı | AA: Afrin’in batısında bir köy daha alındı

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 17’nci gününe girdi.
ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
12.14 AA: “TSK ve ÖSO, Afrin’in batısında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Surki köyünü ele geçirdi.”
10.38 İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar sosyal medya terör propagandasıyla suçlanan 449, sokakta eylem yapan 124 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
09.11 TSK: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 oldu.”