Zeytin Dalı Harekatı | AA: Afrin’in batısında bir köy daha alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Halkımın bu olaya yaklaşımını görüyoruz. Şehit ailelerinin yaklaşımını görüyorum. Tabanımız ‘bizi de Afrin’e gönder’ diyor. Böyle bir ruh var” dedi.