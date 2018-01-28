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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı 28 Ocak | Savaş uçakları ve topçu birlikleri PYD mevzilerini vurdu

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TSK’nın Afrin’deki YPG’yi hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ dokuzuncu gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

22.55 DHA’nın haberine göre savaş uçakları PYD mevzilerini akşam da vurdu. Gün boyunca hareketlilik vardı.

21.00 Kilis’teki topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlar, Bafelyun tepesindeki hedefleri vurdu.

20.12 TSK, bugün 20 hedefin 13 uçakla vurulduğunu belirterek bir ÖSO milisinin hayatını kaybetttiğini, iki askerin ve dört ÖSO milisinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada “Gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur” dendi.

19.20 AA’nın haberine göre Afrin’in batısındaki Cinderes beldesindeki PYD hedefleri tanklar ve savaş uçaklarıyla vuruluyor.

17.48 AA: Burseya Dağı’nın güneyindeki Kastel Cündo köyü PYD’den alındı.

17.00 TSK: “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekât, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

16.39 Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bayır mahallesindeki evin bahçesine roket isabet etti. Can kaybı ya da yaralanma yok. Fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

16.30 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Yedisi Mehmetçik 13’ü ÖSO toplam 20 şehidimiz var.”

14.32: Anadolu Ajansı, Burseya dağını TSK ve ÖSO güçlerinin ele geçirdiğini duyurdu.

TSK ve ÖSO militanlarının Burseya dağının zirvesinden ilk görüntüleri. Fotoğraf: DHA

13.00: Erdoğan “İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz” dedi.

11.20: Gece boyunca Kilis ve Hatay sınır hattından topçu atışları yapılmıştı. Sabah saatlerinde sisin kalkması ve görüş mesafesinin normale dönmesiyle birlikte Kilis’in karşısındaki Burseya Dağı’ndaki YPG mevzileri topçu ateşiyle bombalandı. Ardından dağdaki kritik mevzilere yönelik operasyon başladı.

Burseya dağına yönelik operasyona katılan ÖSO milisleri. Fotoğraf: DHA

09.02: TSK harekata içilişkin yaptığı açıklamada “Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur” dedi.

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Birinci gün… Savaş uçakları PYD mevzilerini bombaladı

TSK: Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatıldı

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