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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin Dalı Harekatı 27 Ocak | TSK: Afrin’de 340 hedef imha edildi

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TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sekizinci gününe girdi.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

11.05 Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddia edilen, HDP Ayvalık İlçe Teşkilat üyesi Ş.K.’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından geçen 24 Ocak’ta gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından altı şüpheli, bir gün sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden HDP Ayvalık İlçe Teşkilat üyesi Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer beş şüphelinden üçü serbest bırakılırken, iki şüphelinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

10.00 TSK, harekat kapsamında şu ana kadar 394 ‘PYD-YPG ve IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiğini’ açıkladı. Bu örgütlere ait 340 hedefin imha edildiği belirtildi. TSK, harekâtta bugüne kadar 3 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerinin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, ’30 Mehmetçiğin ve 24 ÖSO mensubunun yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı’ kaydedildi.

Sabah saatlerinde iki ‘Sikorsky’ ve bir ‘Atak’ helikopteri Suriye tarafına geçiş yaptı. Fotoğraf: DHA

Harekatın sekizinci gününde Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Hatay’ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinden de Suriye topraklarına geçen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin’deki PYD-YPG hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Gece boyunca sınır bölgesinde top atışları duyulurken, bölgedeki birliklere sevkiyat ve lojistik destek de devam etti. Hatay’ın Hassa ilçesi bölgesinde de sabah saatlerinde iki ‘Sikorsky’ ve bir ‘Atak’ helikopteri, tam teçhizatlı olarak Suriye tarafına geçiş yaptı. Afrin’den atılan roketlerin düştüğü Reyhanlı ilçesinde ise esnaf işyerlerine Türk bayrakları astı.

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