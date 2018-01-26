Zeytin Dalı Harekatı 26 Ocak | Hatay’a roket saldırısı: Tarlaya düştü, evlere zarar verdi

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bir haftayı geride bıraktı.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

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Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

22.00 Hatay’ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından iki roket atıldı. İHA’nın haberine göre, tarlaya düştüğü belirtilen roketlerden birinin parçaları bazı evlere isabet ederek zarar verdi. Yurttaşlara anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

20.00 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

17.45 DHA: “Sabah saatlerinde yeniden Burseya Dağı bölgesine çıkan ÖSO güçleri, araçların hareket edememesi ve çamurlu arazinin de yürümeye uygun olmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.”

15.15 Suriye tarafından atılan roket, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki boş pazar alanına isabet etti. Olay yerine tedbiren çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

10:51 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, harekat kapsamında bir haftada üçü asker 11’i ÖSO milisi olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören askerleri ziyaret eden bakan, 130 yaralının 82’sinin taburcu edildiği bilgisini verdi.

08:33 İnternet sitesinden duyuru yayınlayan TSK, harekatın planlı bir şekilde devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.”