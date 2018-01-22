Zeytin Dalı Harekatı 22 Ocak | Bir asker hayatını kaybetti

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üçüncü gününde.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise ertesi gün Suriye’ye karadan girmişti.

Reklam

Diken harekattan notları dakika dakika aktardı…

23.00 TSK, Kilis/Gülbaba köyü güneydoğusundaki çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DHA’nın haberine göre hayatını kaybeden piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın Ankara’daki ailesine haber verildi.

Özalkan’ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken çok sayıda kişi aileye taziyeye geldi

Beş aylık bir kız çocuğu bulunan Özalkan’ın iki yıllık evli olduğu öğrenildi. Askerin cenazesi yarın toprağa verilecek.

18.30 TSK’nın Afrin çevresinde toplam 15 noktayı aldığı bildirildi.

Stratejik Barşah Dağı’ndaki hedefler savaş uçaklarıyla vuruldu ve bu bölge ele geçirildi.

AA’nın haberine göre Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köyleri ele geçirilen köyler arasında.

17.13 Habertürk’ün haberine göre Afrin bölgesinden Hatay’ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesine roket atıldı. Saldırı sonucunda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

16.16 Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, TSK’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte bu sabah Azez’den Afrin’e doğru başlattığı operasyonda Barşah dağının zirveye kadar ele geçirildiğini bildirdi.

Türk yetkili, “Afrin’i PYD-YPG’den arındırmak için cumartesi günü başlatılan operasyon birkaç noktadan ilerletiliyor. Azez’den bugün başlatılan operasyonda Barşah dağı zirveye kadar ele geçirildi” dedi.

15.43 AA, Afrin’den atılan bir roketin Kilis’teki evin çatısına isabet ettiğini yazdı. Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı bilinmiyor.

15.42 Birleşmiş Milletler, Fransa’nın ‘acil’ çağrısı sonrası bugün harekat gündemiyle toplanacak.

15.21 AA’nın haberine göre an itibariyle en az 11 nokta TSK unsurlarınca ele geçirildi.

15.05 Başbakan Binali Yıldırım: “Şu ana kadar asker kaybımız yok.”

15.00 Anadolu Ajansı’nın ‘güvenilir yerel kaynaklara’ haberine göre PYD, hapishanelerde tuttuğu IŞİD’lileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’na karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktı.

14.44 Erdoğan: “Bugün yine Hatay’da attıkları havanla bir şehidimiz var. Böyle bir mücadele içinde şehidimiz olacak, gazilerimiz de olacak.”

* “ABD’yi bir şeye ikna edemedik. Dedik ki siz DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi niçin PYD, YPG gibi terör örgütüyle yapıyorsunuz. Gelin bunu birlikte yapalım. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye’nin bu işe tahsis ettiği ekip veya ordu yeterli değil.”

* “Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi amaçlarına ulaştıkları zaman sona erecektir. Bazıları diyor ki süre belli olmalı. Bunu diyen de ABD. Ben de soruyorum Afganistan’da süre belli mi? Biz iktidara gelmeden önce Irak’a girdiniz. Sizin süreniz belli oldu mu? Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya da zaten merakımız yok çekilmesini de biliriz. Bunun için birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz de yok.”

* “Türkiye olarak bizim hiçbir yeri işgal etmek gibi amacımız da yoktur.”

14.42 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Afrin hallolacaktır, Afrin’den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleriyle de konuştuk.”

14.35 ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun desteklediği Demokratik Suriye Güçleri’nin sözcüsü basın toplantısı düzenliyor: “Türk kuvvetlerini püskürtmek için Afrin’i ek birliklerle destekleme seçeneğini değerlendiriyoruz.”

Hatay’da bir kişi hayatını kaybetti

14.26 Hatay’ın Kırıkhan ilçesine roket atılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

AA’nın haberine göre roket Kaletepe mahallesine düştü. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

DHA ise saldırının Afrin bölgesinden gerçekleştirildiğini belirterek hedefte ÖSO’nun kampı olduğunu yazdı. Ölü sayısını iki, yaralı sayısını da 12 olarak veren ajans, hayatını kaybedenlerin ÖSO milisleri olduğunu kaydetti.

14.25 ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun desteklediği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) sözcüsü basın toplantısı düzenliyor.

Sözcü: “Rusya, Afrin hava sahasını Türkiye’ye açtı. Rusya’nın birliklerini Afrin’den çekip hava sahasını Türklere açması ahlak dışıdır.”

Azez’den de harekat başladı

14.11 AA: “TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez’den operasyon başlattı.”

14.00 Reuters’a mesaj gönderen YPG sözcüsü, bugün Türk hava kuvvetlerinin saldırılarında Afrin’de iki köyün hedef alındığını söyledi.

YPG sözcüsü Birusk Hasaka, Whatsapp’tan gönderdiği mesajda YPG’nin içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Afrin bölgesindeki Türk kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Bir asker yaralandı

13.37 DHA’nın haberine göre Haseke kentinin Resulayn ilçesindeki PYD’lilerin açtığı ateş sonucu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırda nöbet tutan asker omzundan hafif şekilde yaralandı.

Yaralı asker Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ateşin açıldığı bölgeye karşılık verildi.

13:00 Rusya, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla gilgili olaraka Türk liderliğiyle temas halinde bulunduğunu duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, operasyon öncesi bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri sorusunu yanıtsız bırakırken Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

Sarı bandın sırrı

10.05 Sınırdaki birliklere ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.

10.04 AA’nın aktardığına göre Afrin’de saha bulunan güçlere Kilis’ten top atışı yapılarak destek veriliyor. Atışların kimi zaman yoğunlaştığı belirtildi.

09.12 ÖSO milislerinin ‘dost ateşi’ni ve sızmaları önlemek için kollarına sarı bant taktıkları bildirildi.

08.58 Afrin-Azez sınırında PYD mevzilerinden açılan ateşe ÖSO milisleri ağır silahlarla karşılık verdi.

08.51 DHA’nın ÖSO kaynaklarına dayandırdığı haberine göre milis güçlerine bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti, PYD’yle çatışma çıktı.

08.45 Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri, Afrin’deki PYD hedeflerini dün akşamdan itibaren karadan vuruyor.

Harekat kapsamında savaş uçakları planlı faaliyetlerini sürdürürken Türkiye tarafından da seri atışlarla sahadaki asker ve ÖSO milisleri destekleniyor.