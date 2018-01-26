‘Zeytin Dalı’ bilançosu: Bugüne kadar üçü asker 18 kişi hayatını kaybetti

‘Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından bu yana 18 kişi hayatını kaybetti.

TSK, Afrin’deki PYD güçlerine karşı 20 Ocak saat 17.00’de harekatı hava bombardımanıyla başlattı. ÖSO destekli birlikler de 21 Ocak saat 11.05’te Suriye’ye girdi. Harekatın başlamasının ardından ilk can kaybı haberi 21 Ocak’ta geldi… Bugüne kadar üçü asker 18 kişi hayatını kaybetti.

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Yedinci gün

Harekatta bir hafta geride kaldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bugüne kadar üçü asker 11’i ÖSO milisi olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kilis’e atılan roketlerle de şimdiye dek dört sivil hayatını kaybetmişti. Böylece harekatın başlamasından beri 18 kişi hayatını kaybetmiş oldu.

Beşinci gün

Harekatın beşinci günü 24 Ocak’ta Kilis’teki bir camiye roketli saldırı gerçekleştirildi. Cemaatten Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabak hayatını kaybetti.

Başbakan Binali Yıldırım ise 300’den fazla PYD’linin öldürüldüğünü söyledi.

Dördüncü gün

Öğle saatlerinde 30 yaşındaki üsteğmen Oğuz Kaan Usta hayatını kaybetti. Aynı günün akşamı 25 yaşındaki piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı’nın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Üçüncü gün

Üçüncü gün 22 Ocak’ta da yine Hatay’a roketli saldırı gerçekleşti. Kırıkhan ilçesinde öğle saatlerindeki saldırıda TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş hayatını kaybetti.

Aynı günün akşam saatlerinde Suriye’de, Gülbaba köyünün güneydoğusundaki çatışmalarda piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan hayatını kaybetti.

İkinci gün

Harekatın ikinci günü 21 Ocak’ta ilk ölüm haberi geldi. PYD kontrolündeki Afrin’den atıldığı bildirilen roket Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düştü. Saldırıda bir Suriyeli hayatını kaybetti. Ölen kişinin cenazesi İdlib’e gönderildi.

Suriye’de ise ÖSO mensubu 21 yaşındaki Süleyman Haci hayatını kaybetti.