‘Zeytin Dalı’ bilançosu: Askerler dahil 58 kişi hayatını kaybetti

‘Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından bu yana 58 kişi hayatını kaybetti.

TSK, Afrin’deki PYD güçlerine karşı 20 Ocak saat 17.00’de harekatı hava bombardımanıyla başlattı. ÖSO destekli birlikler de 21 Ocak saat 11.05’te Suriye’ye girdi. Harekatın başlamasının ardından ilk can kaybı haberi 21 Ocak’ta geldi…

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Resmi rakamlara göre bugüne kadar 18’i asker 58 kişi hayatını kaybetti.

19’uncu gün

Harekatın 19’uncu günü olan 7 Şubat’ta, Afrin’in Bülbül beldesi güneybatısı ile El Maski civarına tanksavar ve havan topuyla düzenlenen saldırıda, astsubay Ömer Bilal Akpınar ve uzman çavuş Yunus Emre Doğan hayatını kaybetti.

18’inci gün

Harekatın 18’inci günü olan 6 Şubat’ta Suriye’de ÖSO kontrolünde bulunan Atme kasabasındaki kampa roketli saldırı düzenlendi, üç kişi hayatını kaybetti.

Haber ajansları, saldırının PYD tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

17’nci gün

Harekatın 17’nci günü olan 5 Şubat’ta Erzurumlu 32 yaşındaki piyade teğmen Ahmet Aktepe çatışmada hayatını kaybetti.

16’ncı gün

Harekatın 16’ncı günü olan 4 Şubat’ta yaşamını yitirenlere dair resmi rakamlar paylaşıldı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugüne kadar 13 askerin ve 30 ÖSO milisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. TSK da gün içinde iki askerin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım bugüne kadar Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısında yedi sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

15’inci gün

TSK, 3 Şubat’ta 25 yaşındaki uzman çavuş Ali Yılmaz’ın Suriye’deki çatışmalarda, 25 yaşındaki piyade uzman çavuş Ahmet Bayram’ın ise Kilis’e yapılan roketli saldırısı sonucu hayatın kaybettiğini duyurdu. Aynı gün PYD’nin tanka saldırısı sonucu beş askerin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

İkinci hafta

Harekatın 14’üncü günü olan 2 Şubat’ta yine Hatay’a roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 68 yaşındaki Rıfat Sinirli ve adı açıklanmayan bir kişi hayatını kaybetti. İlk günden beri Türkiye’ye atılan roketlerin sayısı 82’yi geçti. Hayatını kaybeden sivil sayısı da yediye yükselmiş oldu.

12’nci gün

Harekatın 12’nci günü olan 31 Ocak’ta Hatay’ın Reyhanlı ilçesine roket atılması sonucu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybetti.

Dokuzuncu gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, harekatın dokuzuncu günü olan 28 Ocak’ta, şimdiye kadar yedi asker ve 13 ÖSO milisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sekizinci gün

TSK, harekatın sekizinci günü olan 27 Ocak’ta saat 09.30’daki açıklamasında şimdiye dek üç asker ve 13 ÖSO milisi olmak üzere toplam 16 kişinin Suriye’de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay, aynı günün akşamı, saat 20.30’da bir bilgilendirme notu daha yayınlayarak gün içinde iki asker ve iki ÖSO milisinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden askerlerden biri 27 yaşındaki uzman çavuş Ali Gümüş, diğeri ise piyade üstçavuş Fatih Mehmethan.

Yedinci gün

Harekatta bir hafta geride kaldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bugüne kadar üçü asker 11’i ÖSO milisi olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kilis’e atılan roketlerle de şimdiye dek dört sivil hayatını kaybetmişti. Böylece harekatın başlamasından beri 18 kişi hayatını kaybetmiş oldu.

Beşinci gün

Harekatın beşinci günü 24 Ocak’ta Kilis’teki bir camiye roketli saldırı gerçekleştirildi. Cemaatten Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabak hayatını kaybetti.

Başbakan Binali Yıldırım ise 300’den fazla PYD’linin öldürüldüğünü söyledi.

Dördüncü gün

Öğle saatlerinde 30 yaşındaki üsteğmen Oğuz Kaan Usta hayatını kaybetti. Aynı günün akşamı 25 yaşındaki piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı’nın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Üçüncü gün

Üçüncü gün 22 Ocak’ta da yine Hatay’a roketli saldırı gerçekleşti. Kırıkhan ilçesinde öğle saatlerindeki saldırıda TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş hayatını kaybetti.

Aynı günün akşam saatlerinde Suriye’de, Gülbaba köyünün güneydoğusundaki çatışmalarda piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan hayatını kaybetti.

İkinci gün

Harekatın ikinci günü 21 Ocak’ta ilk ölüm haberi geldi. PYD kontrolündeki Afrin’den atıldığı bildirilen roket Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düştü. Saldırıda bir Suriyeli hayatını kaybetti. Ölen kişinin cenazesi İdlib’e gönderildi.

Suriye’de ise ÖSO mensubu 21 yaşındaki Süleyman Haci hayatını kaybetti.