Zeyrek’ten ‘CHP kulisi’ne ek: Kastettiğim isim ‘Aday benim ama beklemek lazım’ dedi

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Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, sabah saatlerinde açıkladığı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair kulis bilgisi aldığı ismin, “Evet aday benim ama her şey Kemal beyin iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım” dediğini paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının parti içinden olması gerektiği yönündeki görüşe karşılık olarak, “Aday, illa ki CHP kökenli olsun söylemi yanlış” demişti.

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CHP’ye yakın gazetecilerin parti içinden aktardığına göre genel merkezde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıkmış durumda. AKP’nin kurucu kadrosundan Abdüllatif Şener’in ismi de kulislerde konuşuluyor.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, sabah saatlerinde katıldığı CNN Türk yayınında isim vermeden CHP’nin cumhurbaşkanı adayını “Milli Görüş’ten oy alacak, ekonomist, sakin görünümlü, CHP tabanının da tepkisini çekmeyecek bir isim” diye açıklamıştı. Zeyrek’in bu sözleri Abdüllatif Şener’in isminin güçlendiği yorumlarına neden olmuştu.

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‘Halk TV ekranlarından tanıdığı bir isim’

Zeyrek, açıklamalarından sonra gazetesinde CHP kulisleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı. CNN Türk yayınına çıkmadan önce CHP’li kaynaklarını aradığında, beklentisinin Muharrem İnce’nin ismini duymak olduğunu, ancak bir kaynağının “Üçü de değil” dediğini belirten Zeyrek, “Prof. Özgür Demirtaş olabilir mi?” diye sorduğunu, ancak “Hayır” yanıtı aldığını aktardı.

“Peki kim” diye sorduğunu yazan Zeyrek, aldığı cevabı paylaştı: “Dün gece yoğun bir trafik yaşandı. Genel başkan, kurmaylarıyla ismi netleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Ekonomist, başarı hikayesi var, sakin, polemiği sevmiyor, bütün kesimleri kucaklayacak’ tarifine de uyuyor. CHP tabanının Halk TV ekranlarından tanıdığı bir isim. Başta tereddüt etseler de oy verebilirler.”

‘Evet aday benim’

Bu cevabı CNN Türk yayınında aktaran Zeyrek, programın ardından CHP’li başka bir ismin kendisini aradığını kaydetti.

Zeyrek şöyle devam etti: “Kastettiğim ismi o da tahmin etmiş. Sabah o isimle görüştüğünü söyledi ve aldığı cevabı şöyle aktardı: ‘Evet aday benim ama her şey Kemal beyin iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım.’”

Hürriyet yazarı, yazısını şöyle sonlandırdı: “An itibariyle bir ekip harıl harıl cuma günü açıklamanın yapılacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nu ve salonu dolduracak kalabalığı hazırlıyor. Kimse boş bırakılan yerlere cuma günü kimin posterinin asılacağını bilmiyor ama salonda çalışanların da CHP’nin TBMM grubundaki çoğunluğun da beklentisi Muharrem İnce… Zira o gün salonda en çok İnce taraftarları bulunacak.”