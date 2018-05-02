Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeyrek’ten ‘CHP kulisi’ne ek: Kastettiğim isim ‘Aday benim ama beklemek lazım’ dedi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, sabah saatlerinde açıkladığı CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair kulis bilgisi aldığı ismin, “Evet aday benim ama her şey Kemal beyin iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım” dediğini paylaştı

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının parti içinden olması gerektiği yönündeki görüşe karşılık olarak, “Aday, illa ki CHP kökenli olsun söylemi yanlış” demişti.

Reklam

CHP’ye yakın gazetecilerin parti içinden aktardığına göre genel merkezde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce ve İlhan Kesici’nin isimleri öne çıkmış durumda. AKP’nin kurucu kadrosundan Abdüllatif Şener’in ismi de kulislerde konuşuluyor.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, sabah saatlerinde katıldığı CNN Türk yayınında isim vermeden CHP’nin cumhurbaşkanı adayını “Milli Görüş’ten oy alacak, ekonomist, sakin görünümlü, CHP tabanının da tepkisini çekmeyecek bir isim” diye açıklamıştı. Zeyrek’in bu sözleri Abdüllatif Şener’in isminin güçlendiği yorumlarına neden olmuştu.

Reklam

‘Halk TV ekranlarından tanıdığı bir isim’

Zeyrek, açıklamalarından sonra gazetesinde CHP kulisleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı. CNN Türk yayınına çıkmadan önce CHP’li kaynaklarını aradığında, beklentisinin Muharrem İnce’nin ismini duymak olduğunu, ancak bir kaynağının “Üçü de değil” dediğini belirten Zeyrek, “Prof. Özgür Demirtaş olabilir mi?” diye sorduğunu, ancak “Hayır” yanıtı aldığını aktardı.

“Peki kim” diye sorduğunu yazan Zeyrek, aldığı cevabı paylaştı: “Dün gece yoğun bir trafik yaşandı. Genel başkan, kurmaylarıyla ismi netleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun ‘Ekonomist, başarı hikayesi var, sakin, polemiği sevmiyor, bütün kesimleri kucaklayacak’ tarifine de uyuyor. CHP tabanının Halk TV ekranlarından tanıdığı bir isim. Başta tereddüt etseler de oy verebilirler.”

‘Evet aday benim’

Bu cevabı CNN Türk yayınında aktaran Zeyrek, programın ardından CHP’li başka bir ismin kendisini aradığını kaydetti.

Zeyrek şöyle devam etti: “Kastettiğim ismi o da tahmin etmiş. Sabah o isimle görüştüğünü söyledi ve aldığı cevabı şöyle aktardı: ‘Evet aday benim ama her şey Kemal beyin iki dudağı arasında olduğundan salonda duyana dek beklemek lazım.’” 

Hürriyet yazarı, yazısını şöyle sonlandırdı: “An itibariyle bir ekip harıl harıl cuma günü açıklamanın yapılacağı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nu ve salonu dolduracak kalabalığı hazırlıyor. Kimse boş bırakılan yerlere cuma günü kimin posterinin asılacağını bilmiyor ama salonda çalışanların da CHP’nin TBMM grubundaki çoğunluğun da beklentisi Muharrem İnce… Zira o gün salonda en çok İnce taraftarları bulunacak.”

CHP’li Torun: Adayımızın partili biri olacağını düşünüyorum

Kulis: CHP’nin adayı favorilerden değil, AKP ve Saadet’ten oy alabilecek biri

CHP kulisi: Kesici’nin ismi güçlendi, Kılıçdaroğlu’yla baş başa iki saat görüştü

Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı için konuştu: ‘İlla ki CHP kökenli olsun’ söylemi yanlış

CHP, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs’ta açıklayacak

CHP’li Altay ‘aday açıklama tarihi’ verdi: Salı sallanabilir, en geç 5 Mayıs

Kulis: Kılıçdaroğlu, Özel’in ‘çıldırtacak’ çıkışına ve ‘Gül eleştirileri’ne çok kızmış

CHP’li vekil: Cumhurbaşkanı adayımız parti üyesi olacak; Voltran’ı oluşturacağız

CHP kulisi: İsmi ‘güçlenen’ Büyükerşen için partiden ‘yaşlı’ itirazları var

CHP’li Özel’den Erdoğan’a: Onu en çıldırtacak adayı açıklayacağız

CHP adayını ‘tarif eden’ Kılıçdaroğlu: İkinci turda kimin adayı kalırsa destekleyeceğiz

Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ‘Gül çekincesi’: Sorumluluğu alamam, siz de anlatamazsınız

Zirvenin perde arkası: Kılıçdaroğlu HDP’siz ittifak teklif etti, Akşener düşünüyor

Cumhuriyet’in ‘Gül’ haberine CHP’den yalanlama: Sabote etmek istiyorlar

CHP ‘Yeter’ dedi: Gündemimizde Abdullah Gül yok, olmayacak

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...