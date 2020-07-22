Zeynep Şenpınar’ın katiline ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istemi

Muğla’da 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar’ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’na ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Fotoğraf: DHA

Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabah 05:30’da Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi’nde 26 yaşındaki Kemaloğlu , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olmuş Şenpınar’ı döverek göğsünden bıçaklamıştı. Kemaloğlu, Tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Katil hakkında Muğla başsavcılığınca hazırlanan iddianame Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede tutuklu sanığın TCK’nın 82’inci maddesinde yer alan ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek‘ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapsi istendi. Sanık, 8 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahillik talebinde bulundu.

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Cinayetin ardından sosyal medyadan mesaj attı

Şenpınar bir arkadaşına, “Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de” mesajı atmıştı.

Kemaloğlu ise sabah 5:30’da işlediği cinayetin hemen ardından 22 dakika sonra kendisine ait sosyal medya hesabından “İki cana kıydınız, gözünüz aydın” paylaşımını yapmıştı.

Şikayetçi olmuştu

Şenpınar, cinayetten iki hafta önce Kemaloğlu’ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olmuş, Kemaloğlu’na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çekmişti.

Kemaloğlu’nun kasten yaralama ve cinsel saldırı gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.