Zeynep Oral: YSK kararı, Deniz, Yusuf, Hüseyin ve Hıdırellez

Yarın günlerden 6 Mayıs… Yarın Yüksek Seçim Kurulu kararını açıklayacak. YSK evet baskı altındadır, evet tehdit altındadır. Ama Türkiye Cumhuriyeti de bir eşiktedir…

Yarın 6 Mayıs. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edildiği gün. Yıl 1972’ydi… Üç fidan, gençlik hareketinin üç lideri hayatın baharındaydı. Deniz ile Yusuf 25, Hüseyin 23 yaşındaydı…

Acımızı unutmam mümkün değil. Adaletin olmadığı bir ortamdaydı. Salt kin ve intikam duygusuyla, sonsuz baskılar sonucunda verilmiş bir karardı. Halit Çelenk’in “İdam gecesi Anıları” kitabından öğrendik o gecenin ayrıntılarını….

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Yarın 6 Mayıs: Hıdırellez Bayramı… Baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü… Hızır’la Hz.İlyas’ın buluştukları gün… Ortodoksların Aya Yorgi, Katolikler’in St.Georges Günü olarak kutsadıkları gün…

Zeynep Oral’ın yazısı