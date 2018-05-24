Zeynep Oral: Yedi partinin milletvekili adaylarının sadece yüzde 22’si kadınlar oluşuyor

Çok söze gerek yok. Önce şu şemaya bakın. Ve kadın nasıl yok sayılır, bir kez daha görün:

Bu tablo seçime girecek 7 partinin milletvekili adaylarının sadece yüzde 22’sinin kadınlardan oluştuğunu söylüyor. Aday gösterilen kadınların da sadece yüzde 5.4’ü yani 49’u birinci sıradan aday. Gerisi riskli sıralarda.

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Beyler yaşadığımız çağda kadınları yok saymanın yanlışlığını, adaletsizliğini, haksızlığını, vebalini, utancını, rezilliğini ne zaman fark edeceksiniz?

Toplumun yarısını ikinci sınıf vatandaş sayarak, emeğini görmezden gelerek, onu her açıdan sömürerek, ayırımcılığı kışkırttığınızı ne zaman, nasıl kavrayacaksınız?

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Bu tutumun demokrasiye indirdiği darbeyi; eşitsizliği, adaletsizliği körüklediğini; şiddeti, hem kadınlara karşı hem de her alandaki genel şiddeti tırmandırdığını ne zaman idrak edebileceksiniz?

Zeynep Oral’ın yazısı