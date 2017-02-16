Zeynep Oral: Sanattan uzak düşen bireylerin ve yığınların, topluma katkıda bulunması olanaksız

New York’ta ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf soruşturmasında, ilk kez Sarraf lehine bir karar alındı.