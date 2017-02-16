Zeynep Oral: Sanattan uzak düşen bireylerin ve yığınların, topluma katkıda bulunması olanaksız

Milletin derdi sonsuz, savaşta ölenler, işten atılmalar, hapisteki yazarlar… Bunlar varken sanat manat neye yarar, kültür sanata katılmışım, katılmamışım kime ne…
Böyle düşünenlerin, eğitim müfredatından sanat, kültür, felsefe derslerini sıfırlayanların, sanatçıları düşman belleyenlerin, tiyatromuzun eğitim kalesi Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ni işlevsiz hale getirenlerin, bu raporu dikkatle okumaları, ders almaları gerekir.
Çünkü özetin özeti şu: Sanattan, edebiyattan, tiyatrodan, nitelikli müzikten uzak düşen bireylerin ve yığınların, topluma katkıda bulunması olanaksız…