Zeynep Oral: OHAL var! Öyleyse İnsan haklarını savunmak eşittir terörizm!.. 

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Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakereleri dondurma kararı aldığı gün; Büyükada’da insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim toplantısına operasyon…

Çevik kuvvet, sivil giyimli polisler “Ellerinizi kaldırın, hiçbir şeye dokunmayın” diye bağırarak tüm bilgisayar ve telefonlara, tüm dosyalara el koyuyor.

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Affedersiniz ama bu suç değil mi? O Bilgisayarlara, o telefonlara isteyen istediğini yükleyemez mi? Daha önce olmadı mı?

12 kişi önce Büyükada Emniyeti’nin nezaretine; gece yarısından sonra da İstanbul’daki karakollara dağıtılıyor… OHAL var; 7 gün orada kalacaklar.

Yandaş medyadan “Ajan Avı”, “Casus bunlar” tamtamları… “Silahlı terör örgütüne üyelik, casusluk ve anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” suçlaması… Nerden çıktı demeyin! OHAL var! Gizli tanık var! İhbar var!

Şaşırdım mı? Yooo! Adalet Yürüyüşü’ne katılan yüz binleri “Terörist” diye niteleyen zihniyet; insan hakları savunucularını, “terör örgütü üyeliğiyle” suçlaması artık kimseyi şaşırtmıyor! OHAL var! Öyleyse İnsan haklarını savunmak eşittir terörizm!..

Zeynep Oral’ın yazısı