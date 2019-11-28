Zeynep Oral: Kolluk güçlerinin kadınlara saldırmasının hatırlattığı gerçekler

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde, kadına karşı devletin şiddet kullanması; Emniyet ve kolluk güçlerinin copla, gazla tekme tokat girişmesi, bir kez daha tüm millete değilse de, kimi gerçeklerin farkında olan kadın ya da erkeklere, şu yukarıdaki başlığı anımsattı.

Nedir o gerçekler?

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– Türkiye, 149 ülke arasında 130. sıradadır. (Dünya Ekonomi Forumu Toplumsal Cinsiyet Uçurumu raporu)

– Geçen eylülde 53 kadın, ekimde 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2019 yılında ilk 10 ayda toplam 381 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu)

– Türkiye, 17 yıldır kadını ikincil durumda gören; birey olarak değil analık ve aile ilişkileri içinde değerlendiren; bu anlayış nedeniyle kadın mücadelesinde kazanılmış hakları tek tek geri döndürmeye çalışan, karşıdevrim uygulayan bir zihniyet tarafından yönetilmektedir.

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Zeynep Oral’ın yazısı