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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Oral: Kolluk güçlerinin kadınlara saldırmasının hatırlattığı gerçekler

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde, kadına karşı devletin şiddet kullanması; Emniyet ve kolluk güçlerinin copla, gazla tekme tokat girişmesi, bir kez daha tüm millete değilse de, kimi gerçeklerin farkında olan kadın ya da erkeklere, şu yukarıdaki başlığı anımsattı.

Nedir o gerçekler?

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– Türkiye, 149 ülke arasında 130. sıradadır. (Dünya Ekonomi Forumu Toplumsal Cinsiyet Uçurumu raporu)

– Geçen eylülde 53 kadın, ekimde 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2019 yılında ilk 10 ayda toplam 381 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu)

– Türkiye, 17 yıldır kadını ikincil durumda gören; birey olarak değil analık ve aile ilişkileri içinde değerlendiren; bu anlayış nedeniyle kadın mücadelesinde kazanılmış hakları tek tek geri döndürmeye çalışan, karşıdevrim uygulayan bir zihniyet tarafından yönetilmektedir.

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Zeynep Oral’ın yazısı

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İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Horonda benden iyisini bilmiyorum, birlikte de oynarız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da su sorunu başgösterdiğini öne sürerek, kendisini “Madem bu horona girdiniz, çözeceksiniz bu işi” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Kendimden daha iyi horon oynayan bir siyasi bilmiyorum; inşallah bir gün aynı halkada horon da oynarız” diye yanıt verdi.

Dava dosyası ‘rüşvet dolu’ ama 17-25 Aralık’ın tek davasında 21 sanığa da beraat

Türkiye gündemini sarsan ’17-25 Aralık soruşturmaları sonrası’ açılan tek davada karar çıktı. Anıtlar Kurulu görevlileri, mimarlar ve firma sahiplerinin yargılandığı, dönemin Fatih belediye başkanı Mustafa Demir’in kardeşi Sebahattin Demir dahil 21 sanıklı davada mahkeme beraate hükmetti. Karara, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü itiraz etti. 57 sayfalık gerekçeli karara ise ilginç rüşvet diyalogları girdi.

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