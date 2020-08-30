Zeynep Oral: ‘Kindar ve dindar’ kuşaklar yetiştirme planı tutmadı; bugünün gençliği Ata’sına şükran duyuyor

Ne denli unutturmaya, yok saymaya, sınırlamaya, yasaklamaya çalışsalar da boşuna! Uydurdukları bahaneler, bu ülkede sadece ve sadece Atatürk saygısının ve sevgisinin daha da yoğunlaşmasına, laiklik ilkesinin daha da değerlenmesine yol açıyor.

Kendileri de farkında, ‘kindar ve dindar’ yeni kuşaklar yetiştirme planı tutmadı. Bugünün gençliği Ata’sına şükran, minnet duyuyor ve en çok en çok huzur istiyor!

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Ne pandemi, ne salgın, ne sel, ne çalıp çırparak yok açtıkları ‘afetler’, ne de kitleleri cahil bırakma çabaları, gerçekleri çarpıtma, geçmişe özlem, halifelik ve fetih hayalleri, Kurtuluş Savaşı’nın önemini ortadan kaldırabilir.

Zeynep Oral’ın yazısı