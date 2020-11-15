Zeynep Oral: Hapisteki Yazarlar Günü’nde Kavala için ‘boş iskemle’

Evet, böyle bir gün var: 15 Kasım Hapisteki Yazarlar Günü…

PEN Yazarlar Derneği Uluslararası Kongresi geçen hafta başında iki gün boyunca çevrimiçi yapıldı. Yeryüzündeki 150 kadar PEN Merkezi’nin temsilcileri çevrimiçi olarak kongreye katıldı. PEN Türkiye’yi Tarık Günersel ve ben temsil ettik…

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Her yıl dünyanın bir ucunda bu kongre için buluştuğumuzda her oturumda sahnede bir de ‘boş iskemle’ bulunur. Hapisteki yazarları, gazetecileri, düşünce insanlarını temsil eden bir boş sandalye… Çevrimiçi kongrede de kural değişmemişti. Bu yıl 5 boş iskemlemiz vardı. Çimengül Awut (Sincanlı şair), Abdel Wahab Yusuf (Sudanlı yazar), Maria Elena Ferral (Meksika’da öldürülen gazeteci), Sedigeh Vasmaghi (İranlı kadın hakları savunucusu) ve Osman Kavala… Maria Elena dışında hepsi hapisteydi. Ve dünya onları daha yakından tanıdı, dayanışmayı güçlendirdi.

Zeynep Oral’ın yazısı