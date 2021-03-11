Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Oral: Duyun artık!

Bu şiddete gözlerini kapayanlar, kulaklarını tıkayanlar, kadın cinayetlerinin araştırılmasını, TBMM’de el kol kaldırarak bugüne dek önleyenler size söylüyorum: Duyun artık! Görün gayri: Sadece 2020 yılında 300 kadın, erkekler tarafından öldürüldü ve 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Bu cinayetlerin yüzde 60’ı da kadının evinin içinde işlendi!

Zeynep Oral’ın yazısı

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Akşener’den Erdoğan’a ‘kadına şiddet’ çıkışı: Bu mu senin mücadelen?

Hükümetin yürüttüğü dış politikayı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bundan beş yıl aynen önce şöyle demiştim; ‘Rabia’yı, Esma’yı, Suud ve Katar’ın para sofralarında bırakıp geldiler.’ Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan. Rabia’yı bu kez de, Sisi’nin sofrasında mı bırakıyorsun” dedi.