Zeynep Oral: Duyun artık!

Bu şiddete gözlerini kapayanlar, kulaklarını tıkayanlar, kadın cinayetlerinin araştırılmasını, TBMM’de el kol kaldırarak bugüne dek önleyenler size söylüyorum: Duyun artık! Görün gayri: Sadece 2020 yılında 300 kadın, erkekler tarafından öldürüldü ve 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Bu cinayetlerin yüzde 60’ı da kadının evinin içinde işlendi!
SON HABERLER
TÜİK ‘yeni sistem’e göre verileri açıklamaya başladı: İşsizlik düştü, istihdam arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez bugün yeni sisteme göre işgücü istatistiklerini açıkladı.
Akşener’den Erdoğan’a ‘kadına şiddet’ çıkışı: Bu mu senin mücadelen?
Hükümetin yürüttüğü dış politikayı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bundan beş yıl aynen önce şöyle demiştim; ‘Rabia’yı, Esma’yı, Suud ve Katar’ın para sofralarında bırakıp geldiler.’ Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan. Rabia’yı bu kez de, Sisi’nin sofrasında mı bırakıyorsun” dedi.
Başhekim: Hastaneye yatırılan hastaların yaş ortalaması düştü
İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların yaş ortalamasının düştüğünü söyledi.
‘Rezerv kaybı yok’ diyen Erdoğan: Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin son dönemde sık sık gündeme getirdiği ‘rezerv kaybı’na ilişkin “Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir” dedi.
Araştırma: Britanya mutasyonunda ölüm oranı önemli derecede daha yüksek
Britanya’da geçen yıl tespit edilen daha bulaşıcı corona virüsü varyantının yüzde 30 ila yüzde 100 daha ölümcül olduğu belirtildi.