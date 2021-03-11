Zeynep Oral: Duyun artık!

Hükümetin yürüttüğü dış politikayı eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bundan beş yıl aynen önce şöyle demiştim; ‘Rabia’yı, Esma’yı, Suud ve Katar’ın para sofralarında bırakıp geldiler.’ Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan. Rabia’yı bu kez de, Sisi’nin sofrasında mı bırakıyorsun” dedi.