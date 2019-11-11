Zeynep Oral: AKP hükümeti her alanda laikliği ortadan kaldırma savaşı veriyor

Demokrasi halk iradesidir. “Aldatıldık” diyenler, halk iradesini gasp etti. Seçilmiş büyükşehir belediyeleri; il, ilçe, belde yetkililerini görevden alıp yerine kayyım atayarak seçmen ve halk iradesi yok sayıldı.

Demokrasilerde yetki meclistedir. Oysa artık ülke, bir insanın iki dudağının arasından çıkan sözlerle yönetilir oldu. Sık sık kandırıldığını, aldatıldığını itiraf eden, bugün dediğinin, tam tersini yarın söyleyenler tarafından…

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Mustafa Kemal Atatürküm, laiklik, demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur diye bize sen öğrettin. Ama nicedir başta eğitim olmak üzere, AKP hükümeti her alanda laikliği ortadan kaldırma savaşı veriyor. Okulların imam hatipleştirilmesi, tarikat yurtları, kız erkek öğrenci ayrımı, dini içerikli müfredat, vb.

Zeynep Oral’ın yazısı