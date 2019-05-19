Nedir 19 Mayıs ruhu?
Önce bağımsızlıktır. Emperyal güçlere karşı verilen mücadeledir. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Nutuk’un ilk tümcesinde belirttiği, “Samsun’a çıktığı günkü genel durum ve manzaraya karşın” kararlılıktır. Azimdir. Mücadeledir.
19 Mayıs ruhu, devrim umududur.
Olmazı, olanaksızı olura dönüştürmek için çalışmak, çabalamaktır. Tarihin en zorlu, en muhteşem devrimini gerçekleştirmiş dehanın izinde yürümektir.
19 Mayıs ruhu “Dört nala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memlekette” insanın insana kulluğunu reddetmektir! Biat etmemektir!
19 Mayıs ruhu korkmamaktır. Cesarettir. Yılmamaktır. Azimdir. Her tür baskıya, zulme ve tehdide direnmektir. 19 Mayıs ruhu, eşitliktir. Özgürlüktür. Gençliktir.
Zeynep Oral: 19 Mayıs ruhu bağımsızlıktır, eşitliktir, gençliktir
Nedir 19 Mayıs ruhu?