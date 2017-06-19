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Zeynep Gürcanlı: Yürüyüş HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın yattığı hapishaneye kadar uzar mı?


 

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun en önde yaptığı yürüyüş sıradan bir eylem değil.

Kılıçdaroğlu sadece daha cezası Yargıtay tarafından onanıp kesinleşmeden hapse atılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için yürümüyor.

Sadece “yıldırmak” için gereksiz yere tutuklanan herkes için yürüyor. Nitekim, Kılıçdaroğlu’nun “Kavurmacı” açıklamasını da bu açıdan okumak gerekiyor: CHP, yargılamalara değil tutuklu yargılamalara karşı duruyor.

İşte o yüzden de yürüyüş konvoyunda en çok konuşulan konu, Maltepe’ye varıldıktan sonra ne yapılacağı…

Herkesin birbirine sorduğu şu: Yürüyüş Edirne’ye, HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın yattığı hapishaneye kadar uzar mı?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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