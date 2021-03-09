Zeynep Gürcanlı: Yakın zamanda Afrin’in de, İdlib’in de karışması muhtemel

Suriye’de de adı konmamış ABD-Rusya rekabeti iyiden iyiye hızlandı;
Rusya, Joe Biden yönetiminin Suriye’de Türkiye kontrolündeki bölgeler üzerinden Moskova’yı sıkıştıracağı izlenimi edinmiş olmalı ki, buralar hareketlendi.
Türkiye saldırıyı İdlib’de beklerken, Rusya destekli Esad birlikleri Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus’a doğru harekete geçti. Aylardır son derece sakin olan Türkiye kontrolündeki Cerablus-Azez hattında çok sert çatışmalar başladı.
Moskova belli ki, daha Washington tam olarak harekete geçmeden pozisyon almaya kararlı.
Yakın zamanda Afrin’in de, İdlib’in de karışması muhtemel.
ABD açısından, Moskova’nın Suriye’de sıkıştırılması, bu ülke üzerindeki İran etkisinin de kırılması açısından kritik önemde.
Bölgedeki bu yeni yapılanmaya Türkiye ise kötü yakalandı;
Bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan dış politikada sıkışmayı aynı anda yaşıyor.