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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Yakın zamanda Afrin’in de, İdlib’in de karışması muhtemel

Suriye’de de adı konmamış ABD-Rusya rekabeti iyiden iyiye hızlandı;

Rusya, Joe Biden yönetiminin Suriye’de Türkiye kontrolündeki bölgeler üzerinden Moskova’yı sıkıştıracağı izlenimi edinmiş olmalı ki, buralar hareketlendi.

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Türkiye saldırıyı İdlib’de beklerken, Rusya destekli Esad birlikleri Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus’a doğru harekete geçti. Aylardır son derece sakin olan Türkiye kontrolündeki Cerablus-Azez hattında çok sert çatışmalar başladı.

Moskova belli ki, daha Washington tam olarak harekete geçmeden pozisyon almaya kararlı.

Yakın zamanda Afrin’in de, İdlib’in de karışması muhtemel.

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ABD açısından, Moskova’nın Suriye’de sıkıştırılması, bu ülke üzerindeki İran etkisinin de kırılması açısından kritik önemde.

Bölgedeki bu yeni yapılanmaya Türkiye ise kötü yakalandı;

Bir yandan ekonomik kriz, diğer yandan dış politikada sıkışmayı aynı anda yaşıyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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