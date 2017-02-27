Zeynep Gürcanlı: ‘Üst akıl’ sadece ‘tercih’ yapacak; Rakka için kim ölecek diye…

Saray’a bakarsanız, karar Mehmetçiği Suriye’nin daha içine göndermek yönünde; Erdoğan yaptığı hemen her konuşmada, Mehmetçiği Rakka’ya göndermekten bahsediyor.

ABD’de Trump yönetiminde ise kafalar karışık;

Bir tarafta NATO müttefiki Türkiye… Diğer tarafta Obama yönetimi döneminde eğitilen, silahlandırılan, pek çok söz verilip IŞİD’in üzerine sürülen PYD‐YPG…

‘Üst akıl’ işte böyle bir şey;

İki taraf da, Washington’a öneri üzerine öneri koyuyorlar; “IŞİD’le biz savaşalım; Rakka’ya biz yürüyelim” diye Trump yönetimini iknaya çalışıyorlar.

‘Üst akıl’ sadece ‘tercih’ yapacak; Rakka için kim ölecek diye…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı