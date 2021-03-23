Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Türkiye’ye yönelik herhangi bir sert tavır beklenmiyor; peki neden?

Türk demokrasisi ve insan haklarında –kadın hakları, insan hakkıdır- bu geri gidişe rağmen, AB’den ‘aday ülke’ Türkiye’ye yönelik herhangi bir sert tavır beklenmiyor.

Peki neden?

Reklam

Bu sorunun ipucu, Reuters haber ajansının geçen hafta geçtiği bir haberde gizli;

Reuters, Amerikalı ve Avrupalı diplomatlara dayanarak verdiği haberde, AB’nin Türkiye’ye tüm yaptırım planlarını ‘dondurduğunu’ geçti. Buna gerekçe olarak ise, Biden yönetiminin Avrupalı yetkililere ‘NATO müttefiki ve AB üye adayı olan Türkiye’nin daha fazla taviz vermeye istekli göründüğü’ mesajını iletmesi gösterildi. Haberde, Amerikan yönetiminin, ‘daha fazla taviz alınabilecek bir ortamda, AB’den Türkiye’ye yeni yaptırım dayatmaması’ çağrısı yaptığı vurgulandı.

Ve bu haber yalanlanmadı.

Reklam

Üstelik Ankara da, attığı ve Batı’nın ‘artarda açıklamalar yaptığı’ tüm adımlara rağmen, AB tepkisi açısından oldukça ‘rahat’ görünüyor.

Biden yönetimine atfedilen, Ankara’dan alınacak ‘tavizin’ ne olabileceğinin de ipuçları aynı haberde var;

‘Taviz’ beklentisi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikalarına yönlendirilmiş gibi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

SON HABERLER

Reuters analizi: Ekonomi yönetiminin ilk mesajları tatmin edici bulunmadı

Zor ve yeni kazanılmaya başlayan kredibilitenin Merkez Bankası’nda (MB) başkan değişiminin ardından yerini soru işaretlerine bırakmasıyla TL dolar karışısında çift haneye yakın tarihi bir değer kaybına uğrarken ekonomi yönetiminin piyasayı rahatlatmaya dönük ilk mesajları da yatırımcıyı tatmin etmedi.

İmamoğlu kolları sıvadı: Gezi Parkı için davamızı başlatıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı’nın Sultan Bayezid Vakfı’na devredilmesine ilişkin, “Hızlıca yasanın ışık tuttuğu şekilde, tekrar İstanbul halkı lehine bir karar çıkacağını umut ediyorum, davamızı başlatıyorum” dedi.

Prof. Akdeniz: Sosyal medya şirketleri ticari kaygılarla sisteme boyun eğecek

Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki ilgili kanunlar karşısındaki halini yorumladı: “Yargının bağımsız ve adil yargılamanın olmadığı bir ortamda ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz’ açıklamalarıyla ve ticari kaygılarla bu sisteme boyun eğecekler. Şimdilik sadece bu durumun farkında değiller veya kullanıcıları aptal yerine koyuyorlar.”