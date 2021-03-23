Zeynep Gürcanlı: Türkiye’ye yönelik herhangi bir sert tavır beklenmiyor; peki neden?

Türk demokrasisi ve insan haklarında –kadın hakları, insan hakkıdır- bu geri gidişe rağmen, AB’den ‘aday ülke’ Türkiye’ye yönelik herhangi bir sert tavır beklenmiyor.

Peki neden?

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Bu sorunun ipucu, Reuters haber ajansının geçen hafta geçtiği bir haberde gizli;

Reuters, Amerikalı ve Avrupalı diplomatlara dayanarak verdiği haberde, AB’nin Türkiye’ye tüm yaptırım planlarını ‘dondurduğunu’ geçti. Buna gerekçe olarak ise, Biden yönetiminin Avrupalı yetkililere ‘NATO müttefiki ve AB üye adayı olan Türkiye’nin daha fazla taviz vermeye istekli göründüğü’ mesajını iletmesi gösterildi. Haberde, Amerikan yönetiminin, ‘daha fazla taviz alınabilecek bir ortamda, AB’den Türkiye’ye yeni yaptırım dayatmaması’ çağrısı yaptığı vurgulandı.

Ve bu haber yalanlanmadı.

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Üstelik Ankara da, attığı ve Batı’nın ‘artarda açıklamalar yaptığı’ tüm adımlara rağmen, AB tepkisi açısından oldukça ‘rahat’ görünüyor.

Biden yönetimine atfedilen, Ankara’dan alınacak ‘tavizin’ ne olabileceğinin de ipuçları aynı haberde var;

‘Taviz’ beklentisi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikalarına yönlendirilmiş gibi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı