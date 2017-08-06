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Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin Mehmetçik gönderdiği Katar, Rumlarla doğalgaz arama anlaşması yaptı

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TÜRKİYE’NİN KORUMAK İÇİN MEHMETÇİK GÖNDERDİĞİ KATAR, RUMLARLA DOĞALGAZ ARAMA ANLAŞMASI YAPTI

AKP iktidarı, Ortadoğu’da Katar’a arka çıkabilmek için geleneksel Ortadoğu politikasını hiçe saydı. Araplar arası çatışmada doğrudan taraf oldu. O kadar ki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “kardeşim” dediği Katar Emiri’ni korumak uğruna bu ülkeye Mehmetçik konuşlandırılmaya başlandı.

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Peki tüm bunlara karşılık Katar ne yaptı? Kıbrıslı Rumlarla Nisan 2017’de “doğalgaz arama anlaşması” imzaladı. Bu anlaşma kamuoyuna açıklandığında ne Erdoğan’dan, ne de AKP hükümet üyelerinden cılız da olsa Katar’a yönelik herhangi bir eleştiri gelmedi. Katar anlaşma uyarınca Akdeniz açıklarında önümüzdeki yıldan itibaren doğalgaz/petrol aramaya başlayacak. Soru şu; AKP’nin Kıbrıs açıklarına gönderdiği savaş gemileri, Katar’ın petrol arama gemilerine de müdahale edecek mi?

TSK’ya bağlı askerler Katar’ı korumak için bu ülkede konuşluyken, TSK’ya bağlı savaş gemileri Katar gemilerine gözdağı mı verecek?

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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