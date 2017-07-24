Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin bugün yaşadığı ‘değeri kendinden menkul’ bir yalnızlık…

Türkiye’de dış politikayı izlemek de, değerlendirmek de, yazmak da çok zor artık.
Almanya ile kriz yaşanırken, ABD ile “kandırıldık” teranesine beş kala, Ortadoğu’dan -Katar dışında- tamamen dışlanmışken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyan biri için yazmak zor.
İşte o nedenle bu yazı bir “zor yazı”…
Halen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başbakanlık başdanışmanı iken Türkiye’nin dış politikasının adını “Değerli yalnızlık” koyduğunda eleştirmiş, hafife almış, üzülmüştük.
Meğerse doğru söylüyormuş; Türkiye’nin bugün yaşadığı “değeri kendinden menkul” bir yalnızlık…
İçine düştüğümüz durum zor.
Hamaset ve kibirle dış politika yürütülebileceğini sanan bir kadroyla, bu krizlerin çözülmesini beklemek çok daha zor…