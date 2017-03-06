Zeynep Gürcanlı: Türkiye sessizce ve yavaşça kuşatıldı; Rusya tarafından

Türkiye sessizce ve yavaşça kuşatıldı; Rusya tarafından.

Açın haritayı bir bakın; Kuzeyde denizden Ukrayna ile komşuyduk. Karadeniz’in karşı kıyısında Türkiye’ye en yakın kara parçası Kırım Yarımadası idi; Ruslar işgal etti. Kuzeydoğuda Gürcistan komşumuz; Gürcistan’ın iki özerk bölgesini, yani topraklarının yarısını Rusya yuttu.

Güneydoğuda komşumuz İran, daha önce hiç yapmadığını yaptı; Suriye’de ortak harekat yapmak için bir havaalanını Rus askeri uçaklarına açtı. Güneyde en uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye’de durum malum; Esad yönetimi bugün hâlâ ayaktaysa, bunu Rusya’ya borçlu.

Güneyde Kıbrıs’ın Rum Kesimi’nin Rusya’ya olan ekonomik bağını, ülke ekonomisinin Rus offshore hesapları ile manipüle edildiğini sağır sultan bile duydu.

‘Yerli ve milli’ adı altında, ‘üst akla’ kafa tutulurken; Diğer yanda başka ‘üst akılların’ neler çevirdiğini de görmek gerek…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı