Zeynep Gürcanlı: Trump’ın Erdoğan’dan tüm istediğini aldığını görüyoruz

Dünya bugünlerde harıl harıl tek bir kitap okuyor;

ABD Başkanı Donald Trump’a bir dönem en yakın isimlerden olan, Trump’ın yaklaşık 1.5 yıl Ulusal Güvenlik danışmanlığını yapan John Bolton’un görev yaptığı bu süreyi, tüm ayrıntılarıyla anlattığı kitabını kastediyorum.

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Bolton Türkiye konusunda, hem Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmelerin ayrıntılarını, hem de bu görüşmelere karşı Trump ve beraberindeki ekibin tepkilerini tek tek yazmış.

Trump-Erdoğan görüşmelerinde ağırlıklı olarak ele alınan bu başlıklar çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda ise, Trump’ın tüm istediğini aldığını görüyoruz; Pastor Brunson serbest bırakıldı ve bizzat Amerikan yönetiminin sağlandığı bir uçakla ABD’ye götürüldü.

Bu başlıklarda geldiğimiz noktada Türk tarafının ise istediklerini hemen hemen hiç alamadığı ortada.

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı