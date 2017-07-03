Zeynep Gürcanlı: Suudi Arabistan veliaht prensi 18 aydır ısrarla Ankara’ya davet ediliyor, ancak gelmiyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Ankara’da diplomatik kulislerde son günlerde saray’ın ısrarla beklediği, ancak bir türlü gerçekleşmeyen bir ziyaret konuşuluyor. Sarayın adeta hasretle beklediği, ancak bir türlü gerçekleşmeyen ziyaret,

Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin Ankara’ya gelmesi.

Kral’ın oğlu olan ve Suudi Arabistan’da Savunma Bakanlığı’nı yürüten Muhammed Bin Salman yaklaşık 18 aydır ısrarla Ankara’ya davet ediliyor. Ancak ısrarla gelmiyor.

Bin Salman, son olarak babası Kral Salman tarafından bir “Saray darbesi” ile Veliaht ilan edilmiş, yetkileri iyiden iyiye genişlemişti. Suudi Arabistan’ın Yemen operasyonunun mimarı ve Müslüman Kardeşler karşıtı kampanyanın –Katar’a çıkış da bunun içinde- fikir babası olarak görülen Muhammed Bin Salman’ın AKP hükümetinin ısrarlı davetlerine rağmen Ankara’ya bir türlü gelmemesi, sarayda ciddi rahatsızlık yaratmış durumda.

En büyük endişe ise, sarayın açıkça Katar’ın yanında durması nedeniyle, Suudilerin de ABD’nin izinden gidip, Suriyeli Kürt grupları, özellikle de YPGPYD’yi desteklemeye başlaması.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı