Zeynep Gürcanlı: Muhalefetin ABD ile krizin AKP’nin yanlışlarının eseri olduğunu anlatması gerekir

ABD yaptırılarının son ve belki de en önemli, Türkiye’de muhalefetin en çok dikkat etmesi gereken sonucu ise iç politikaya yönelik. ABD ile yaşanan gerginlik, gelmesi kaçınılmaz olan ekonomik krizi olsa olsa bir parça hızlandırır. Ama AKP hükümetine de “aslında ekonomi çok iyiydi, ne yaptıysa bu ABD yaptı” demek için bahane yaratır.

Muhalefetin de bunu görerek, iktidar partisinin ucuz milliyetçilik propagandasına kapılmadan, aslında ABD ile yaşanan krizin bizzat AKP’nin yanlışlarının eseri olduğunu gerekirse kapı kapı dolaşarak halka anlatması gerekir. Aksi halde, “mağduruz da mağduruz” için, yeni bir kapı daha açılması kaçınılmaz olur…

Reklam

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı