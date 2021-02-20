Zeynep Gürcanlı: Moskova’nın Gara’ya yaklaşımı gözlerden kaçtı

AK Parti hükümeti Washington’a -haklı olarak- tepki gösterirken, Moskova’nın Gara’ya yaklaşımı gözlerden kaçtı.

Gara’da Türkiye’nin 16 şehit vermesine karşı Rusya’nın tepkisi, sadece Rus Büyükelçiliği’nin twitter hesabından, o da olaydan üç gün sonra, verildi. Rus Büyükelçiliği’nin Gara mesajında aynen şöyle denildi:

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“Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız. Şehit edilenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunarız.”

PKK’nın adının geçmediği bir taziye mesajı.

Ama Batı’ya, özellikle ABD’ye hem taziye mesajlarındaki gecikme, hem de kullanılan dil nedeniyle sert tepki gösteren Ankara’dan, Rusya’ya karşı herhangi bir ses seda gelmedi.

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İşin ilginç tarafı, bu mesajın yayınlandığı günlerde Rusya, Suriye’de Fırat’ın doğusunu kontrol eden PKK uzantısı PYD-YPG ile Esad yönetimini barıştırmak için arabuluculuğa soyunmuştu.

Yani Rusya’dan da Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesine beklenen destek yok.

Denge siyasetinin getirisi buraya kadarmış…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı