Zeynep Gürcanlı: Libya’daki süreç de Suriye benzeri bir yöne evrilebilir

Şimdilerde AKP hükümeti, Libya’da bir askeri “maceraya” başlamış durumda. İşin kötüsü, Libya’daki sürecin de Suriye benzeri bir yöne evrileceğine dair işaretler geliyor.

Önce Libya ile Suriye arasındaki fark ile başlayalım;

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AKP hükümeti Suriye’de “BM tarafından resmen tanınan” Esad hükümetine karşı dururken, Libya’da “BM tarafından tanınan” Müslüman Kardeşler bağlantılı Sarraç hükümetine destek veriyor.

AKP hükümetinin Libya “macerasının” ilk bölümünde; Sarraç’ın desteklenmesi için Libya’ya Türk askeri gönderilmesine ilişkin izin tezkeresi TBMM’den geçirildi. Bu ülkeye hem güvenlik personeli gönderildiği, hem de Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçları ile Sarraç hükümetine destek verildiği, bizzat AKP hükümet yetkilileri tarafından açıklandı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı