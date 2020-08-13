Zeynep Gürcanlı: Libya uğruna gerçek ‘mavi vatan’ elden gidiyor

Mısır ile Yunanistan’ın deniz sınırı anlaşması imzalamasının altında, AKP hükümetinin yaptığı çok büyük bir hukuki/politik/diplomatik hata yatıyor.

Türkiye ne kadar Yunanistan’la olan Ege sorunlarında hep ‘siyasi çözümden’ yana durdu. Bu haklıydı da.

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Çünkü eğer “hukuki çözüm” demiş olsaydı, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi devreye girer, Adalar’ın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi olduğunu kabul etmek zorunda kalırdık.

Türkiye’nin ‘Ege’de hukuki değil, Ege denizinin kendine özgü yapısı gereği siyasi çözüm’ tezine rağmen, AKP hükümeti gitti Libya ile deniz sınırlandırma anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmayı da “uluslararası hukuka uygun” diye meşrulaştırmaya kalktı.

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Şimdi tüm dünya, madem söz konusu Libya olunca “siyaset” değil, “deniz hukuku” diyorsun, o zaman Ege’de de aynı şeyi uygula” baskısına geçmeye başladı.

Nitekim, Yunanistan’ın tüm ısrarlarına rağmen 2003’ten bu yana deniz sınırlama anlaşmasını imzalamaktan kaçınan Mısır, AKP hükümetinin ‘uluslararası hukuka göre’ tezini dikkat alıp, Yunanistan’la anlaşmaya imzayı attı.

AKP hükümeti kendi eliyle Türkiye’nin gerçek ‘Mavi vatanı’ olan Ege Denizi’ndeki güçlü tezini yıkıverdi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı