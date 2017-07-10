Zeynep Gürcanlı: Kılıçdaroğlu’nun 2019’da adaylığı artık yadsınamaz bir gerçeğe dönüştü

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Dile kolay;

Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, binlerce kişi 25 gün boyunca, bayram/seyran

demeden yürüdü.

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Türkiye’nin en işlek karayollarından birinde, yanından TIR’lar, kamyonlar geçerken

yürüdü.

Yakan güneşin altında, kimi zaman sağanak yağmura aldırmadan yürüdü, yürüdü.

Tek bir parti flaması, bayrağı, afişi olmadan yürüdü. Ellerinde sadece “Adalet” yazılı pankartlarla ve Türk Bayrağı ile yürüdü.

Peki bu dünya tarihine geçen uzun ve zorlu yürüyüş ne getirdi?

Henüz kimse pek farkında değil ama yürüyüşün Türkiye siyasi tarihine etkisi büyük

olacak.

En geç 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde -istese de istemese de- Kılıçdaroğlu’nun adaylığı artık yadsınamaz somut bir gerçeğe dönüşmüş durumda.

Ortak dava, ortak eylem, yoldaşlığı, dayanışmayı güçlendirdi; CHP artık sadece CHP’lilerle değil,

toplumun kendini ötekileştirilmiş hisseden, adalet ve demokrasi arayan tüm kesimleriyle “dava arkadaşı” haline geldi.

Adalet Yürüyüşü’nün, Türkiye’ye ve Türk siyasetine, olumlu anlamda etkileri başladı bile.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı