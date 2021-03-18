Zeynep Gürcanlı: Kahire’yle barışma yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor

Mısır’la gerginlik çıkmasına neden olan- başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olmak üzere- AK Parti hükümetinin üst düzey yöneticilerinin kullandığı yanlış dil ve söylem, barışma safhasına da yansımış durumda.

Şöyle ki; Ankara ile Kahire arasındaki ilişkiler, ortak imparatorluk geçmişi nedeniyle kırılmaya/hassaslaşmaya müsaitken, kullanılan dil adeta bu geçmişi kaşır nitelikte.

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(…) Nitekim, Mısır’dan AK Parti hükümetinin yumuşama mesajlarına gelen yanıt da sert oldu. Mısır’da hükümete yakın yayın yapan Al Watan gazetesinin yayın yönetmeni Ahmed Elkhateeb Kahire’nin Ankara’yla barışmak için şartlarını sıraladı.

(…) Mısır’ın şartları, bugüne kadar dış politikasını Müslüman Kardeşler hareketinin kayrılması üzerine kurmuş olan AK Parti hükümeti açısından yenilir/ yutulur gibi değil.

AK Parti yetkililerinin ısrarla vurgulamasına rağmen, Kahire’yle bir barışma yakın bir gelecekte pek mümkün görünmüyor. Daha fazla zarar yaşanmaması için Ankara’nın derhal sessiz diplomasiye dönmesi şart. Biraz susulması herkese iyi gelecek gibi…

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı