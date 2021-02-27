Zeynep Gürcanlı: İngiltere Kıbrıs’ta bir barış planı ile ortaya çıktı

Brexit ile Avrupa Birliği’nden ayrılıp, dış politikasındaki ‘birlik yükünü’ atan İngiltere, ‘garantör’ sıfatını da kullanarak Kıbrıs’ta bir barış planı ile ortaya çıktı.

Ada’yı ziyaret edip iki tarafla da görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın ‘sözlü olarak’ ilettiği çözüm planının içeriği KKTC ve Kıbrıs Rum medyasına düştü bile.

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İngiliz planı Ankara’da AK Parti hükümetine de sunulmuş durumda. Dış politikasında çok ciddi bir sıkışmışlık içinde olan, Ortadoğu’dan Batı’ya pek çok ülkeyle gergin ilişkiler içindeki Ankara’daki tavır ise ‘görüşmekten zarar gelmez’ kıvamında.

Ankara ile KKTC’nin yaklaşımları arasında da ciddi bir nüans var; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ısrarla “iki devletli çözüm” derken, Ankara’da Mevlüt Çavuşoğlu’nun “iki ayrı egemenlik” ifadesini kullanmasına diplomatik kulislerde özellikle dikkat çekiliyor.

Kısacası Kıbrıs konusu yeniden ısınıyor gibi…

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı