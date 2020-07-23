Zeynep Gürcanlı: ‘Erdoğan’ı aldatanlar’ listesine artık Trump da dahil oldu

Üst mahkemenin verdiği bu onama kararı Halkbank açısından da ‘alarm‘ niteliğinde;

Çünkü Atilla yargılamasındaki iddianameler ile, Halkbank’a karşı açılmış kurumsal davadaki suçlamalar çok benzer. Mart 2021’de başlaması planlanan Halkbank davasında çıkacak karar da bu çerçevede daha şimdiden belli gibi.

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Kısacası; Türkiye’yi ABD’de en çok zorlayan Halkbank sorununda Trump, yapılan onlarca telefon görüşmesinde Erdoğan’a verdiği sözü tutmadı.

İçinde, PYD-YPG konusunda Obama, Filistin sorunu konusunda İsrail Başbakanı, Türkiye’de hemen her konuda FETÖ, çözüm sürecinde PKK, Suriye’de Esad gibi isimlerin olduğu ‘Erdoğan’ı aldatanlar’ listesine artık Trump da dahil oldu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı