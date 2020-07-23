Zeynep Gürcanlı: ‘Erdoğan’ı aldatanlar’ listesine artık Trump da dahil oldu

Üst mahkemenin verdiği bu onama kararı Halkbank açısından da ‘alarm‘ niteliğinde;
Çünkü Atilla yargılamasındaki iddianameler ile, Halkbank’a karşı açılmış kurumsal davadaki suçlamalar çok benzer. Mart 2021’de başlaması planlanan Halkbank davasında çıkacak karar da bu çerçevede daha şimdiden belli gibi.
Kısacası; Türkiye’yi ABD’de en çok zorlayan Halkbank sorununda Trump, yapılan onlarca telefon görüşmesinde Erdoğan’a verdiği sözü tutmadı.
İçinde, PYD-YPG konusunda Obama, Filistin sorunu konusunda İsrail Başbakanı, Türkiye’de hemen her konuda FETÖ, çözüm sürecinde PKK, Suriye’de Esad gibi isimlerin olduğu ‘Erdoğan’ı aldatanlar’ listesine artık Trump da dahil oldu.