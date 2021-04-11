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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Çin’in ‘savaşçı kurt’ diplomasisi

20. yüzyılda ABD’nin eleştirilerine karşı susup, sabırla ve sessizce bildiği yolda yürümeyi tercih eden Çin, Alaska’da Biden yönetimiyle ilk yüz yüze görüşmede Amerikan heyetine yüksek perdeden yanıt verdi.

Çin’in ‘yüksek sesle karşılık vermeye’ ilişkin bu yeni tavrına isim de takıldı; ‘savaşçı kurt diplomasisi…’

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Son örnek de Türkiye’de yaşandı; Çin Büyükelçiliği Uygur politikasına yüklenen İyi Parti Lideri Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı resmi sosyal medya hesaplarından, isimlerine atıf da yaparak, eleştirdi. Çinli Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı’na çağırılıp uyarıldı. Ancak AK Parti hükümetinden kamuoyu önünde hiçbir açıklama yapılmadı. Bu durum da diplomatik çevrelerde “Türkiye’de ekonomik krizle boğuşan hükümet, potansiyel yatırımcı ve kredi sağlayıcı Çin’i küstürmek istemedi” olarak yorumladı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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