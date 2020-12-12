Zeynep Gürcanlı: Biden’ın AK Parti’yi çok yakından tanıyan ekibi, önyargılarıyla birlikte geliyor

20 Ocak’ta resmen ABD’de yönetimi devralacak Biden ve ekibinin Türkiye’yi çok zorlama ihtimali olasılıkların en başında görünüyor.

Nitekim AK Parti hükümeti de bunu hesaplıyor olmalı ki. gelecek Joe Biden yönetimine ayak uydurmak için pozisyon almaya başladı.

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Washington’a yeni Büyükelçi atanması bunun ilk adımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceleri “benim için bitmiştir” dediği Biden için tonunu yumuşatıp, “Biden ile yabancı değilim. Rahatsızlığımda evime gelmiş biridir” ifadesini kullanması da diplomatik kulislerde hemen not edildi.

Ankara’yı en azından söylemini yumuşamaya iten neden, Biden yönetiminde görev alacak kilit isimlerin hepsinin, şu ya da bu şekilde, AK Parti hükümetinin politikalarına çok sert eleştiriler getirmiş olmaları.

(…) Joe Biden’ın ekibi Türkiye’yi ve 18 yıldır iktidardaki AK Parti’yi çok yakından tanıyan isimler. Yönetime geçmiş önyargılarıyla birlikte geliyorlar.

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Türkiye’nin işi zor görünüyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı