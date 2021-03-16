Zeynep Gürcanlı: Biden’dan bir türlü gelmeyen telefonun bile ilişkilerde yeni sayfa açması mümkün görünmüyor

Türkiye-ABD ilişkileri Türk kamuoyunda yeni Başkan Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp aramaması üzerinden tartışılıyor. Tartışma, ABD’de yeni Başkanların geleneksel olarak ilk aradıkları ülkelerden birinin Türkiye olması, ancak Biden’ın bu “gelenekten” vazgeçmiş görünmesi nedeniyle tutarlı. Ama Biden’dan bir türlü gelmeyen telefon, Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlara ilişkin buzdağının sadece görünen kısmı. Görünmeyen kısımda ise ABD Kongresi var.

ABD’de Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek Başkanlık görevine başlamasından sonra, Kongre’den yönetime Türkiye ile ilişkiler konusunda beş mektup yazıldı.

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Türk iç politikasının son dönemdeki en çok tartışılan konusu olan TBMM’deki bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlar da müzakerelerini yapar. Sonra Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’da da hemen eller iner kalkar” demişti.

Ancak mektuplardan da belli ki, ABD Kongresi’nde işler pek öyle ‘eller iner kalkar’ şeklinde işlemiyor. Washington’da Türkiye aleyhtarı hava, parti bağımsız şekilde, giderek güçleniyor.

O kadar ki; Artık Biden’dan –bir türlü gelmeyen – telefonun bile ilişkilerde yeni sayfa açması pek mümkün görünmüyor.

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Zeynep Gürcanlı’nın yazısı